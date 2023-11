Il mese di novembre appena cominciato segna una nuova diffusione dell’SMS truffa “Ciao Mamma” di cui abbiamo già parlato in piena estate. Il tentativo di raggiro si presenta con modalità molto simili a quelle già esaminate ed è per questo particolarmente pericoloso per le nuove potenziali vittime. Vale la pena ritornare sull’argomento per mettere in guardia soprattutto i genitori più apprensivi o comunque all’oscuro del nuovo cyber rischio.

La nuova truffa SMS Ciao Mamma viene veicolata attraverso un messaggio del tutto identico o anche abbastanza simile a quello presente nell’immagine di inizio articolo. La persona che scrive si finge figlio della vittima di turno: ad un potenziale genitore gli hacker inviano in automatico la stessa comunicazione in cui si fa riferimento ad un cellulare rotto e ad un nuovo numero di SIM appena acquistato. Dunque l’epilogo della nota è quello nel quale si chiede ad un padre o una madre di rispondere quanto prima a quel primo contatto.

Fino a qui abbiamo chiarito il contenuto del reiterato SMS truffa: vale la pena ora spiegare in che modo questo costituisce un potenziale pericolo. Quando una nuova vittima cade in trappola, parte la conversazione con il finto figlio: naturalmente, dietro tutto, c’è un hacker che cerca di interloquire nel modo più naturale possibile con il genitore, chiedendogli però aiuto nei termini di una certa somma di denaro. Il raggiro è compiuto nel momento in cui qualcuno decide di rispondere repentinamente all’appello, con una ricarica o un bonifico, perché realmente convinto di parlare con un figlio appunto.

L’unico modo che resta per proteggersi anche dall’ultima truffa SMS Ciao Mamma resta quella di non dare peso a comunicazioni di questo tipo e bloccare il numero del mittente. Nel caso in cui si abbia il dubbio di parlare davvero con il proprio figlio, sarà più semplice e sicuro chiamarlo e sincerarsi davvero delle sue condizioni, in maniera diretta.

Continua a leggere su optimagazine.com