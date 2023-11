Viene costantemente ricondivisa, soprattutto su Facebook la bufala riguardante Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan. Analizzando bene la questione, più in particolare, vengono alla luce alcuni dettagli che effettivamente ci aiutano a comprendere come stiano andando le cose e quale sia l’effettiva origine della fake news. Proviamo dunque a focalizzarci su questa vicenda, in modo che tutti sappiano in cosa consista il contenuto sponsorizzato che, da un paio di settimane a questa parte, sta spopolando sulle bacheche di tanti utenti iscritti alla piattaforma.

Non si placa la bufala su Elisabetta Canalis arrestata da Cattelan: focus sulla fake news

Se da un lato in passato ci siamo soffermati su Elisabetta Canalis soprattutto per alcune dichiarazioni di Maddalena Corvaglia, come riportato con un altro pezzo sul nostro magazine, oggi 9 novembre è dunque necessario soffermarsi sulla fake news secondo cui sarebbe stata arrestata mentre si trova da Cattelan. In pratica, questi post danno l’impressione che l’articolo sia stato pubblicato da una fonte autorevole come Repubblica. Così facendo, l’utente medio ha la percezione che la notizia sia vera e, di conseguenza, va ad approfondire tutta la storia.

In pratica, come sottolineato altrove, la pagina in cui l’utente viene reindirizzato non è quella della suddetta testata, ma un sito terzo, che in realtà è una vera e propria sponsorizzazione per servizi finanziari. Si tratta di piattaforme che in realtà, altrove, hanno recensioni di natura completamente diversa. A prescindere da queste considerazioni, resta il fatto che la storia dell’ex showgirl tratta in arresto per alcuni consigli sul tema investimenti resi pubblici mentre era ospite di Cattelan sia totalmente falsa.

Insomma, non abbiamo motivo di credere che la voce su Elisabetta Canalis arrestata sia vera. Come sempre, fate molta attenzione ai post che trovate su Facebook, provando a verificare sempre le fonti.

