Blanca 3 ci sarà: sciogliamo ogni dubbio. Mentre su Rai1 va in onda il finale della seconda stagione, sappiamo con certezza che l’amata serie con Maria Chiara Giannetta avrà un altro ciclo di puntate.

Il regista Jan Michelini aveva già dichiarato che Blanca 3 è più che scontata, visto il successo di pubblico non solo italiano: “E’ una serie che abbiamo venduto in decine di paesi. Ha avuto un grande successo in Francia Spagna, Portogallo e Germania. Ma anche in tutti i paesi dell’est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale!”

In quest’ultima puntata, l’attentatore è ancora pericolosamente a piede libero e Blanca e i colleghi del commissariato San Teodoro affrontano le conseguenze. Per Blanca catturarlo diventa una vera e propria ossessione, in una corsa contro il tempo che lascerà con il fiato sospeso fino alla fine. Portando avanti l’indagine a qualsiasi costo, anche da sola, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero, prendendo decisioni che potrebbero cambiare la sua vita e quella di chi le sta accanto.

Il cast principale dovrebbe restare invariato. Sicuramente ritroveremo Maria Chiara Giannetta nel ruolo di Blanca Ferrando; Giuseppe Zeno nei panni di Michele Liguori; Enzo Paci in quelli di Mauro Bacigalupo; Gualtiero Burzi in quelli di Nello Carità; Federica Cacciola in quelli di Stella Musso; e Sara Ciocca nella parte di Lucia Ottonello.

Manca solo l’ufficialità della Rai, che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare. Blanca 2, nonostante un leggero calo negli ascolti rispetto alla prima stagione, è stata un successo di pubblico.

Quando potremo vedere le nuove puntate? I tempi di produzione durano solitamente due anni. Quindi è molto probabile che Blanca 3 andrà in onda nel corso del 2025. Tutto dipende anche dalle riprese e dagli impegni degli attori.

