Un orologio intelligente dotato di caratteristiche innovative per la salute e la sicurezza, di grandi funzionalità, con dati di formazione motivanti e modalità facili per restare sempre in contatto: parliamo del bellissimo Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), disponibile in super sconto del 16% su Amazon al prezzo di 269 euro (invece di 319 euro di listino). Il prodotto dotato di cassa in alluminio color mezzanotte da 44mm e Sport Loop mezzanotte, di funzionalità come fitness tracker, monitoraggio del sonno, rilevamento incidenti, configurazione GPS e tanto altro ,è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna Prime è senza costi aggiuntivi e l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024.

L’Apple Watch SE (2023) presenta un display Retina OLED LTPO touch screen con una risoluzione 368 x 448 pixel e luminosità fino a 1000nit. Lo schermo è luminoso e sempre visibile in qualsiasi condizione di luce. Il device è dotato di chip wireless Apple SiP S8 con processore dual‑core a 64 bit e W3; offre connettività come Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.3 ed è alimentato da una batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio che garantisce fino a 18 ore di utilizzo. Quanto alle altre caratteristiche, questo fantastico smartwatch del colosso di Cupertino dispone di GPS L1, GLONASS, Galileo e QZSS, Bussola, altimetro sempre attivo, è resistente all’acqua fino a 50 metri, cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione, chiamate d’emergenza internazionali, SOS emergenze.

Poi ancora, l’Apple Watch SE offre funzioni come accelerometro high-g fino a 256 g con rilevamento cadute e rilevamento incidenti, giroscopio ad alta gamma dinamica, sensore di luce ambientale, altoparlante, microfono, Apple Pay, GymKit, retro in materiale composito a base di nylon e cristallo di zaffiro. Lato software, il dispositivo esegue il sistema operativo Apple watchOS 10. Non dispone di fotocamera, né di NFC, presente invece messaggistica SMS e email. Dotato, infine, di cavo magnetico USB‑C per la ricarica.

