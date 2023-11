In questo articolo le anticipazioni di Amici del 12 novembre. Cosa accadrà nella puntata di domenica 12? Su Canale 5 vedremo nuove sfide tra gli allievi per il mantenimento del banco e nuovi ospiti in studio per giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini.

La pagina Amici Notizie pubblica i primi spoiler dalla registrazione in corso a Roma giovedì 9 novembre. Nell’ottava puntata dello speciale pomeridiano non ci saranno concorrenti eliminati. Tutti manterranno la propria maglia da titolari ad Amici.

Ospite musicale dell’ottava puntata sarà Giordana Angi, in studio per giudicare la gara di scrittura tra i cantanti Holy, Mida e Petit. A vincere è Petit. Giudice della gara di canto sarà invece Tommaso Paradiso, che assegna voti ai cantanti della scuola e premia Lil Jolie, prima in classifica questa settimana. Alle sue spalle, Holden al secondo posto e Petit al terzo posto. Ultimo Matthew.

A giudicare i ballerini ci sarà invece Rossella Brescia. Primo posto per Dustin, secondo Kumo, terzo Marisol per la danza.

Ospiti della puntata saranno Rkomi e Irama, che canteranno il brano congiunto Hollywood. Maria Esposito e Mattia Penzola in rappresentanza del cast di Mare Fuori – Il Musical” presenteranno lo spettacolo ispirato dalla serie tv di successo.

La gara La mia storia la mia coreografia, di ballo, viene vinta da Kumo.

Ad Amici di Maria De Filippi continua lo spazio per gli inediti. Mida, Petit e Holden sono i concorrenti che hanno la possibilità di cantare i propri singoli nella puntata di domenica 12 novembre su Canale5. Appuntamento alle ore 14.00 con Maria De Filippi.