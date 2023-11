A breve Samsung dovrebbe lanciare un nuovo smartphone della serie Galaxy A; il colosso sudcoreano, infatti, si è messo a lavoro sul modello Samsung Galaxy A25 5G, che adesso è apparso in nuovi rendering ufficiali che rivelano tutti i dettagli, compreso il design e le opzioni di colore. Andiamo subito a dare un’occhiata.

Il Samsung Galaxy A25 5G di recente è apparso sulla piattaforma di certificazione FCC, che ha svelato il numero di modello SM-A256U appartenente al nuovo smartphone del produttore sudcoreano. Il database online conferma anche che il device supporterà la ricarica rapida da 25W. Inoltre, la certificazione rivela anche che il dispositivo è dotato di supporto per la connettività NFC e 5G. In merito a precedenti rapporti, il Samsung Galaxy A25 5G sfoggerà un display AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, potrebbe essere equipaggiato con il processore Exynos 1280 abbinato a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ad alimentarlo una grande batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Il Samsung Galaxy A25 5G funzionerà probabilmente con la skin personalizzata One UI 6 basata sul sistema operativo Android 14 pronto all’uso. Quanto al comparto fotografico, la parte posteriore dovrebbe essere dotata di una fotocamera principale da 50MP, mentre la parte anteriore ospita una fotocamera da 13MP per selfie e videochiamate. Il Samsung Galaxy A25 5G potrebbe misurare 8,3mm di spessore e ospitare uno scanner di impronte digitali. Ci sono quattro diversi rendering che rivelano tutte le opzioni di colore, si dice che il Samsung Galaxy A25 5G sarà disponibile nelle colorazioni nero, blu/grigio, verde lime e azzurro. Il rapporto afferma che queste tonalità non sono vivaci ma nemmeno troppo blande. Quanto alle dimensioni, lo smartphone dovrebbe misurare 162 x 77,5 x 8,3mm.

