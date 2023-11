Cala in maniera piuttosto consistente il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon, con la possibilità di acquistarlo quest’oggi ad una cifra decisamente più conveniente rispetto al passato. Sul famoso sito di e-commerce infatti troviamo il modello nero da 128GB di memoria interna ad un costo più favorevole, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Questo Samsung Galaxy S22 si ritrova con uno sconto del 42% applicato sul prezzo da listino di 879 euro, ciò significa che attualmente è possibile acquistare tale device di stampo Android alla cifra di 509 euro.

Focus sul minimo prezzo raggiunto con il Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi 8 novembre in Italia

Dunque, siamo scesi sotto la soglia analizzata lo scorso fine settimana sul nostro magazine. Sicuramente rispetto a qualche settimana fa c’è stato un ulteriore calo che potrebbe a questo punto convincere qualche utente ancora indeciso sul da farsi. Parliamo di un dispositivo del 2022, ma che presenta un comparto tecnico di rilievo, è ancora un top di gamma che può soddisfare al meglio le varie esigenze degli utenti. Il risparmio c’è e fa decisamente la differenza, ovviamente sta poi all’utente decidere se acquistarlo o meno.

A queste condizioni parliamo di un ottimo affare, ma attenzione ai tempi di spedizione, infatti sono piuttosto lunghi e bisognerà attendere qualche settimana in più per averlo tra le mani. Non ci sono però costi aggiuntivi relativi proprio alla spedizione e tra l’altro su Amazon è possibile anche sfruttare il pagamento a rate con Cofidis. Ciò permetterà a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di acquisto. Vediamo a questo punto le specifiche tecniche di rilievo di questo Samsung Galaxy S22.

Parliamo di un top di gamma che può contare su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, realizzato per consentire un’ottima visibilità anche in pieno giorno, con luce solare diretta. Lato hardware spazio al processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM. Mentre il comparto fotografico è animato da tre sensori posteriori da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Quello anteriore è da 10 megapixel. Infine non manca una buona batteria da 3700 mAh. Sta ora a voi decidere se approfittare di quest’offerta di Amazon per il Samsung Galaxy S22.

