Arrivano importanti segnali anche dai Samsung Galaxy S21 in queste ore, considerando il fatto che dalle prime luci dell’alba è stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento di novembre in Europa. Esattamente come avvenuto con la patch di ottobre, stando al pezzo che abbiamo pubblicato poche settimane fa sul nostro magazine, la serie in questione continua ad essere in prima linea, a testimonianza del fatto che si parli di un prodotto ritenuto importante dall’azienda. Detto questo ed in attesa che il firmware metta piede anche in Italia, capiamo insieme cosa ci si debba attendere dal nuovo rilascio.

Primi riscontri dai Samsung Galaxy S21 con il rilascio del nuovo aggiornamento di novembre in Europa

In primo luogo, è giusto evidenziare le tempistiche ed il fatto che i segnali provenienti dai Samsung Galaxy S21, a proposito dell’aggiornamento di novembre, evidenzino la corsia preferenziale ancora assicurata al pubblico in questione. A detta di SamMobile, il nuovo pacchetto software è disponibile per i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra in Europa. Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, ha una dimensione di download di circa 265 MB e viene fornito con la versione firmware G998BXXS9EWJO.

Inutile aspettarsi rivoluzioni e nuove funzioni, trattandosi di una patch focalizzata sulla questione sicurezza. In ogni caso, l’aggiornamento dovrebbe risultare disponibile in tutti i Paesi europei, inclusa la Svizzera, mentre per l’Italia dovrebbe essere necessario attendere ancora qualche ora. Porta con sé la patch di sicurezza di novembre 2023 che risolve 65 difetti di sicurezza riscontrati negli smartphone e tablet Samsung.

Tra i problemi risolti per i Samsung Galaxy S21, occhio alla questione del buffer overflow, input arbitrario, convalida del certificato, controllo degli accessi ed esecuzione di codice arbitrario.

