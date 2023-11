Tra non molto Xiaomi dovrebbe lanciare alcuni nuovi smartphone della serie Redmi K70. Adesso, sono giunte informazioni in più per quanto riguarda il modello entry-level della linea, ovvero il Redmi K70e. Andiamo subito a dare un’occhiata.

Secondo il tipster @ZionsAnvin, il modello Redmi K70e sarà equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 8300. Inoltre, questo dispositivo disporrà anche di un display OLED con una risoluzione di 1,5K e sarà alimentato da una grande batteria da 5500mAh, che potrebbe anche offrire un supporto per la ricarica rapida da 90W. Tuttavia, considerato che queste informazioni non sono state confermate in via ufficiale, ma si tratta solo di indiscrezioni sulle specifiche, per ora è opportuno prendere questi dettagli con le pinze. Per chi ancora non lo sapesse, il Redmi K70 è l’ultimo dispositivo di punta dell’azienda. La serie dovrebbe essere composta da K70, K70 Pro e K70e. Si vocifera che questi smartphone verranno lanciati in Cina alla fine del mese di novembre in corso.

ARTICOLI CORRELATI

Proprio nell’ultimo periodo, un presunto device della serie Redmi K70 è stato avvistato all’evento di lancio del nuovo SoC MediaTek Dimensity 9300; all’inizio del 2023, anche i numeri di modello della serie Redmi K70 sono emersi nel database IMEI, dunque sappiamo che il prossimo Redmi K70e porta il numero di modello 23117RK66C. Facendo un accenno agli altri modelli, il Redmi K70 potrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen. 2, mentre la variante Pro di fascia alta potrebbe essere dotata del SoC Snapdragon 8 Gen. 3. Il Redmi K70 dovrebbe offrire anche una risoluzione di 1,5K. Tuttavia, il più costoso resta il Redmi K70 Pro, che potrebbe arrivare con una risoluzione 2K. Si dice, infine, che la velocità di ricarica rapida di 90W sia presente sul modello base, mentre il K70 Pro dovrebbe supportare la ricarica rapida da 120W. Secondo quanto rivelato, la gamma K70 di Redmi sarà dotata anche di fotocamere top.

Continua a leggere su optimagazine.com