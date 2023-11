In tanti già oggi si chiedono quando escono i biglietti di Napoli-Inter per il posticipo di dicembre, con la sfida in programma al Maradona tra poco meno di un mese. Una partita che dirà moltissimo sulle ambizioni scudetto delle due compagini, coi campioni d’Italia che proveranno a rientrare nella corsa Scudetto dopo un inizio di stagione complicato, mentre i nerazzurri affronteranno un mese che la dirà lunga sull’eventuale capacità di allungare in classifica o di essere risucchiata nel gruppone delle pretendenti. Insomma, sarà una partita a dir poco delicata e, di conseguenza, aumenta già oggi l’attesa del pubblico.

Capiamo quando escono i biglietti di Napoli-Inter per il posticipo di dicembre: le previsioni ad oggi

Esattamente come avvenuto a maggio per la sfida andata in scena al Maradona a fine campionato, come riportato con un altro articolo a suo tempo su OM. Detto questo, quando escono i biglietti di Napoli-Inter per il posticipo di dicembre? Allo stato attuale, non ci sono annunci ufficiali per i tifosi delle due squadre, ma due presupposti dai quali partire li abbiamo già oggi. In primo luogo, il Napoli difficilmente si muove con grande anticipo sotto questo punto di visto. Dunque, è improbabile che si possano avere riscontri prima della prossima settimana.

Ovviamente, ad oggi non c’è ancora la voce dedicata ai biglietti di Napoli-Inter sul sito del club azzurro. In attesa di riscontri entro sette o dieci giorni, ricordo che è altamente probabile l’ufficialità su alcune limitazioni per il settore ospiti. In linea con quanto avvenuto negli ultimi anni, infatti, è probabile che possa essere vietata la trasferta ai residenti in Lombardia, alla luce degli scontri che sono avvenuti a dicembre del 2018. La situazione sarà più chiara nei prossimi giorni.

Dunque, occhi aperti a proposito dei biglietti di Napoli-Inter, in attesa di riscontri ufficiali dagli azzurri e dalle autorità.

