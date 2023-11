Va in onda oggi, 7 novembre 2023, l’ultima puntata di Per Elisa – Il caso Claps, la serie televisiva di Rai 1 che racconta il caso della ragazza di 16 anni che, in domenica di Settembre del 1993, esce per andare a messa e non farà mai più ritorno. Da quel giorno si perdono le sue tracce fino al ritrovamento del corpo nel sottotetto di una chiesa, 17 anni dopo.

La seria, in 6 episodi trasmessi due per ciascuna delle tre prime serate, ispirata alla ricostruzione del caso contenuta nel libro Blood on the altar di Tobias Jones (con la consulenza della stessa famiglia Claps), è diretta da Marco Pontecorvo e interpretata, tra gli altri, da Anna Ferruzzo, Giacomo Giorgio, Giulio Della Monica, Ludovica Ciaschetti, Antonio Petrocelli, Beniamino Marcone, Claudio Corinaldesi, Francesca Antonelli e Katie Mcgovern.

Nel quinto episodio la famiglia di Elisa è ancora lacerata dal dolore per la scomparsa della figlia. Alla rassegnazione di aggiunge la frustrazione per non avere un posto in cui deporre un fiore. Intanto la signora Heather Barnett viene trovata morta e brutalmente mutilata nella sua casa di Bournemouth, a sud del Regno Unito. Proprio in quella città, in un appartamento vicino a quello della vittima, si era trasferito Danilo Restivo che è subito il principale sospettato dell’omicidio. Gildo è certo della colpevolezza di Restivo, ma, nonostante i tanti indizi, la polizia inglese non riesce ad incastrarlo.

Il tragico epilogo della vicenda va in scena nell’episodio finale, con il ritrovamento del corpo di una ragazza e tutti i test che dimostrano essere di Elisa Claps. Restivo viene arrestato e condannato e la famiglia Claps conosce finalmente la verità sull’atroce destino che ha colpito la giovane Elisa.

