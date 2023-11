Sta decisamente calando su Amazon il prezzo dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un’offerta da cogliere al volo per avere tra le mani un prodotto Apple ancora di ultima generazione. Nonostante infatti siano arrivati sul mercato i vari modelli di iPhone 15, si può ancora dare fiducia proprio all’iPhone 14 che, a livello tecnico, non ha molto da invidiare alla concorrenza. Se poi si trovano queste offerte di grande appeal su Amazon, vale ancora di più la pena pensare di acquistare questo iPhone 14.

Importante rilancio per iPhone 14 su Amazon: analizziamo più da vicino come il prezzo scende oggi

Insomma, importante rilancio oggi dopo quello della scorsa settimana. Approfondendo ciò che propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce, si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 13% sul prezzo precedente di 879 euro, quello da listino, arrivando a quello attuale di 769 euro. Si ha così modo di poter risparmiare oltre 100 euro e non è cosa così comune quando si tratta di un prodotto di stampo Apple. C’è attualmente disponibilità immediata sul sito di e-commerce e nel giro di pochissime ore questo iPhone 14 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Non si pagano quindi le spese di spedizione, ma c’è anche la possibilità di acquistare tale prodotto a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di arrivare a tale prodotto. Si tratta inoltre della scelta Amazon di giornata, quindi anche il sito di e-commerce consiglia di approfittare di tale offerta. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche che alimentano questo iPhone 14, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

Il sistema fotocamere è decisamente più evoluto che rende scatti più belli in qualsiasi condizione di luce. Non mancano poi la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria dura tutto il giorno garantendo fino a 20 ore di riproduzione video.

