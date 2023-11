Il Samsung Galaxy S24 è stato avvistato su Geekbench e i punteggi ottenuti dalle varianti del top di gamma fanno davvero ben sperare per dispositivi potenti e performanti. Ad essere prese sotto esame in questo momento, sono le varianti coreane delle ammiraglie Samsung Galaxy S24 Ultra e S24 standard.

Prima di dettagliare i punteggi ottenuti dai dispositivi, è il caso di precisare alcuni dettagli di tipo hardware. Da tempo abbiamo quasi l’assoluta certezza che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà a bordo esclusivamente una variante “overcloccata” del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, dunque potenziata rispetto allo standard della componente. Al contrario, il Samsung Galaxy S24 (come pure l’esemplare Plus) arriverebbe con i nuovi chipset Exynos 2400 di Samsung nella maggior parte dei mercati, in particolare anche in Italia: invece, lo Snapdragon 8 Gen 3 già citato sarebbe destinato solo ad alcune nazioni come gli Stati Uniti.

Come si comporta il Samsung Galaxy S24 nei primi test? Il modello siglato come SM-S921N, proprio su Geekbench, mostra un punteggio single-core e multi-core rispettivamente di 2051 e 6204. Il buon risultato è ottenuto grazie al chipset Exynos 2400 che si abbina a 8 GB di RAM. Per il Galaxy S24 Ultra associato allo Snapdragon 8 Gen 3, il numero di modello della variante è SM-S928N. Il suo punteggio single-core e multi-core è invece rispettivamente di 2214 e 6744. In questo caso, la RAM in dotazione sarà pari a 12 GB di RAM. Prendendo pure come riferimento i dati appena esaminati, si può evincere che il modello top di gamma assoluto avrà una velocità di clock superiore di 100 MHz sia per la CPU che per la GPU rispetto al chipset standard (e non potenziato dunque) utilizzato da altri produttori.

Al lancio del Samsung Galaxy S24 mancano all’incirca due mesi. La presentazione dovrebbe tenersi prima del previsto, subito ad inizio 2024. La data ufficiosa ma non ancora ufficiale è infatti quella del 17 gennaio.

Continua a leggere su optimagazine.com