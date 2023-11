Cuori 3 si farà? Non c’è ancora certezza, anche se l’idea per una terza stagione è già stata presentata. A dichiararlo è la sceneggiatrice Simona Coppini.

In un’intervista con FanPage.it, ha affermato: “Ci siamo basati su alcune indicazioni della produzione e abbiamo già presentato un’idea. Le idee, però, cambiano anche in base alla disponibilità degli attori, alla loro voglia di continuare. Occorre precisare che non abbiamo ancora ricevuto il via libera dalla Rai, non è stata ancora confermata la terza stagione, questo lo so per certo.”

Eppure lo scorso aprile l’ex amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes sembrava dare per scontato Cuori 3, e aveva parlato di “un impegno per il futuro.” La Coppini ha precisato che l’intenzione di continuare c’è sicuramente, ma ai vertici Rai starebbero aspettando i risultati per potersi poi pronunciare.

L’ultima puntata di Cuori 2 ha vinto la prima serata di domenica, battendo anche Terra Amara su Canale5 (la serie turca va in onda eccezionalmente anche di domenica sera). Gli ascolti sono stati piuttosto buoni con 2.980.000 telespettatori e il 16,1% di share. Nel caso in cui la terza stagione fosse confermata, potrebbe volerci all’incirca un anno e mezzo per vedere i nuovi episodi in onda.

La sceneggiatrice comunque rassicura il pubblico: la formula da dodici episodi raccolti in sei prime serata funziona. “Sembra una sciocchezza, ma ogni puntata in più è tanta roba. Bisogna articolare le storie e tirarle al massimo in ogni episodio perché arrivino all’ultima puntata. È complicato.”

E sul futuro di Delia e Alberto? Così è come se li immagina in un’eventuale Cuori 3: “Sicuramente si vorranno per sempre bene. C’è un legame che, a prescindere da quello che succederà tra loro, non si spezzerà mai.”

Per scoprire se ci sarà una terza stagione dell’amata fiction di Rai1, non resta quindi che aspettare ancora.

