Android 14 e la One UI 6 rappresentano l’ultimo importante aggiornamento del sistema operativo per smartphone e tablet Galaxy di Samsung e sono dotati di numerosi miglioramenti e nuove funzionalità in quasi tutti gli aspetti importanti dell’esperienza utente.

Come riportato da “SamMobile“, alcune modifiche possono essere trovate nell’area notifiche. Android 14 con la One UI 6 migliora l’aspetto delle notifiche facendo in modo che ciascuna, anche quelle della stessa app, venga visualizzata come schede separate e, quando riproducete musica, la notifica dell’app musicale ora mostra le copertine degli album per una visualizzazione più gradevole. Potrete anche ordinare le notifiche in base all’ora su Android 14 con la One UI 6 invece che in base alla priorità, quindi non dovrete scorrere per trovare le notifiche appena arrivate ( C’è un’altra modifica alle notifiche che ad alcuni potrebbe piacere: adesso potrete persino cancellare la notifica di ricarica. In precedenza, le notifiche come quelle relative alla modalità non disturbare e alla ricarica non potevano essere ignorate (mentre adesso, a partire dall’innesto di Android 14 con la One UI 6.0, la notifica relativa alla ricarica potrà essere facilmente eliminata).

Secondo Google, la possibilità di ignorare le notifiche non eliminabili è una nuova funzionalità ufficiale di Android 14 che funziona indipendentemente dal fatto che la notifica dell’app sia impostata o meno come persistente dallo sviluppatore. Chiaramente non funziona con tutto, dato che la notifica “Non disturbare” non può essere rimossa sui dispositivi Galaxy con Android 14, ma qualcosa è meglio di niente. Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

