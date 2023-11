Qualora foste propensi all’acquisto di un nuovo smartphone Android, dotato di buone funzionalità e ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo l’interessante offerta su Amazon del Samsung Galaxy A34 5G conin super sconto del 35% al prezzo di 261,35 euro (invece di 399,90 euro di listino). Il device lo porterete a casa in versione italiana, con l’opzione di colore Awesome Graphite e 128GB di memoria interna espandibile. Il dispositivo è resistente alla polvere e all’acqua con grado IP67. È venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e il prodotto è restituibile fino al 31 gennaio 2024. Andiamo adesso a dare un’occhiata alle specifiche tecniche principali.

Il Samsung Galaxy A34 5G presenta un corpo di dimensioni 161.3×78.1×8.2mm per circa 199gr. di peso; mostra un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici (con risoluzione 1080 x 2408pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core MT6877V Dimensity 1080 (6nm), abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, espandibile fino ad ulteriori 1TB tramite scheda esterna microSD, e grafica Mali-G68 MC4. Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy A34 5G offre sul retro una configurazione a tripla-camera dotata di obiettivo principale da 48MP (con apertura f/1.8, OIS e autofocus), di un ultra-grandangolare da 8MP (f/2.2) e di un sensore macro da 5MP (f/2.4); la fotocamera frontale è da 13MP (f/2.2).

Offerta Samsung Galaxy A34 5G Smartphone Android, Display FHD+ Super AMOLED... Il display Super AMOLED FHD+ 6.6’’1 di Galaxy A34 5G ti offre...

Design elegante e lineare: caratterizzato da linee semplici, colori...

Il Samsung Galaxy A34 5G è alimentato da una batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida a 25W. Integra lettore di impronte digitali e riconoscimento del volto. In termini di connettività, il dispositivo offre: rete mobile 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, USB Type-C 2.0. Lato software lo smartphone esegue il sistema operativo Android 13 con interfaccia utente One UI 5.1.

Continua a leggere su optimagazine.com