L’account ‘Nigerian’ di Xiaomi ha pubblicato su X (ex Twitter) un teaser rivelante che il prossimo smartphone Redmi 13C potrebbe essere annunciato presto. L’immagine pubblicata dall’azienda rivela anche il design anteriore e posteriore del dispositivo ed è stato rivelato anche che il device verrà lanciato in quattro opzioni di colore (nero, blu, verde chiaro e azzurro). Inoltre, il dispositivo è attualmente elencato sul sito Web globale di Amazon, mostrando le specifiche dettagliate e i prezzi. Secondo l’elenco di Amazon, il Redmi 13C arriverà in due varianti, una con 4GB di RAM + 128GB di spazio di archiviazione e un’altra con 8GB di RAM + 256GB di spazio di archiviazione. Tali varianti avranno un prezzo rispettivamente di 130 e 150 euro.

Il Redmi 13C presenta un display LCD da 6,74 pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca, l’elenco menziona che lo smartphone sarà alimentato da un processore octa-core Helio G99, ma è possibile aspettarci che venga lanciato con il chipset Helio G85. Ad alimentare lo smartphone economico di Xiaomi sarà una batteria da 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 18W. Per quanto riguarda la sicurezza, il device sarà dotato di uno scanner di impronte digitali posto lateralmente. Lato software il dispositivo eseguirà il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia MIUI 14.

La configurazione della fotocamera posteriore del nuovo Redmi 13C disporrà di una fotocamera principale da 50MP e una coppia di fotocamere da 2MP per scatti di profondità e macro. Per i selfie, avrà una fotocamera frontale da 8MP. Lo smartphone offrirà altre funzionalità, tra cui: fino a 256GB di spazio di archiviazione, fino a 4GB di RAM virtuale, uno slot per schede microSD, supporto dual SIM, connettività 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, una porta USB Type-C e un jack audio da 3,5mm. Il device misurerà 168 x 78 x 8,09mm per 192gr. di peso. Per quanto riguarda il prezzo, la variante Redmi 13C da 4GB di RAM con 128GB di memoria interna è attualmente quotata su Amazon per 140,54 dollari ed è elencato nelle opzioni di colore Nero e Blu Navy.

