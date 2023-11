Si moltiplicano le voci relative al Samsung Galaxy S24 come primo smartphone con IA a bordo in assoluto. L’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nei top di gamma (probabilmente solo per il modello Ultra) sarà senz’altro un punto a favore del telefono. Eppure, in queste ore, sta circolando una soffiata hi-tech che non farà di certo piacere a molti potenziali acquirenti del telefono. Proprio i servizi IA potrebbero essere a pagamento e dunque sottoscrivibili con un abbonamento.

Un Samsung Galaxy S24 con l’IA generativa significherebbe avere un numero di funzioni aggiuntive non comunamente presenti sul telefono. Così come si interagisce ora con il più noto ChatGPT di OpenAI, si potrebbero ottenere risposte a qualsiasi domanda, generare un testo dopo aver fornito delle indicazioni e ancora beneficiare di immagini e adesivi con l’inserimento di semplici parole chiave e molto altro ancora. Un device con anche solo le funzioni appena citate sempre disponibili sarebbe di gran aiuto in tante situazioni della vita quotidiana. Eppure, un informatore molto attivo su X, e noto a tutti come Revegnus, ha appena annunciato quanto segue: tutti i plus potrebbero essere garantiti con un abbonamento dedicato, dunque comporterebbero un costo per i clienti finali.

Secondo le ultimissime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S24 dovrebbero essere lanciati il prossimo 17 gennaio. La data è ufficiosa ma, ad ogni modo, l’appuntamento per il lancio potrebbe variare di ben poco. Mancano all’appuntamento all’incirca due mesi, dunque possiamo ritenere che quanto condiviso in questo momento dovrebbe essere presto confermato. Possiamo credere alquanto plausibile che i servizi AI per i top di gamma rientrino in un piano non gratuito, da considerare aggiuntivo per i clienti (magari dopo un periodo di prova). L’autorevolezza del tipster Revegnus va pure nella stessa direzione: in caso di conferma, bisognerà capire solo quale potrebbe essere la reazione dei potenziali acquirenti che pregustavano già i plus aggiuntivi senza alcuna spesa extra.

