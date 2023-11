Ci sono nuovi post sui social da prendere in esame in queste ore, visto che si parla per l’ennesima volta di Schumacher morto. Tutto nasce da una foto in cui appare il suo volto, con la scritta “è finita“. Inevitabilmente, tutti pensano al peggio, esattamente come avvenuto in estate quando siamo stati costretti ad affrontare nuovamente l’argomento sul nostro magazine. Vediamo come stanno le cose e quali sono effettivamente le novità che in qualche modo investono il campione tedesco, a dieci anni di distanza dal terribile incidente sulla neve che ci ha privato di questa figura sulla scena pubblica.

Stiamo assistendo ad un nuovo rilancio su Schumacher morto: tutto nasce da alcuni post Facebook

Senza girarci troppo intorno, dunque, possiamo affermare che sia in corso un ulteriore rilancio su Schumacher morto. La colpa ricade pertanto su alcuni post Facebook. Gli articoli connessi a queste foto, in realtà, non fanno altro che ribadire le solite cose. Nel dettaglio, il pezzo incriminato evidenzia come sia solo la famiglia autorizzata a fornire eventuali informazioni pubbliche sullo stato di salute del pilota. I precedenti aggiornamenti ci hanno riportato che fosse in grado di comunicare tramite alcuni macchinari. Tutte le altre informazioni che trovate sul suo conto sono a conti fatti privi di fonti.

Proprio l’elevato grado di riservatezza sul suo conto sta alimentando da anni voci non confermate ed in alcuni casi vere e proprie bufale, come quella che periodicamente ci rimanda a Michael Schumacher morto. Purtroppo, si tratta di un tormentone, che spesso ci fa sconfinare nel campo del clickbait. Per quale motivo? C’è chi non lo scrive in modo esplicito, ma lo lascia immaginare. Così facendo, però, si ottengono click senza poter essere accusati di aver detto il falso in modo esplicito.

Insomma, soltanto un modo per irritare le persone, a partire da coloro che ci hanno lasciato credere l’annuncio su Schumacher morto.

Continua a leggere su optimagazine.com