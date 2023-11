Ci sono enormi aspettative nei confronti del Samsung Galaxy S24 da parte del produttore coreano. Non stiamo parlando soltanto del comparto hardware, per il quale ci si aspetta comunque importanti miglioramenti nei prossimi mesi, ma della questione vendite. Già, perché nelle ultime ore sono trapelate le analisi di mercato del produttore, che si definisce particolarmente ottimista rispetto a quanto registrato nell’ultimo anno con il Samsung Galaxy S23. La serie, tutto sommato, è andata abbastanza bene in giro per il mondo, ma l’azienda vuole tornare a crescere in vista di un 2024 molto delicato per il suo futuro.

In Corea penando di vendere di più il Samsung Galaxy S24 rispetto al Galaxy S23: le stime aggiornate

Dunque, se da un lato ci si concentra tanto sulla probabile scheda tecnica dei nuovi Samsung Galaxy S24, come avvenuto con gli articoli che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, al contempo occorre capire anche quali siano le previsioni del produttore in vista del prossimo anno. Non si sa ancora per quale ragione specifica, ma da oggi sappiamo con certezza che in Corea siano abbastanza certi di vendere di più il Samsung Galaxy S24 rispetto al Galaxy S23, con buona pace di coloro che danno per scontata una crescita importante delle quote di mercato in casa Apple all’interno di questo settore.

Secondo SamMobile, il 75% delle sue vendite riguarda smartphone di fascia bassa, ma adesso Samsung ha fissato il 2024 come primo anno del suo contrattacco sui device di punta. Non è un caso che abbia pianificato di vendere più telefoni di fascia alta, con un incremento del 10% nella transizione dal Samsung Galaxy S23 al Samsung Galaxy S24. Non sarà facile, soprattutto alla luce del fatto che con ogni probabilità non ci sarà alcun abbassamento del prezzo di listino.

Come raggiungere l’obiettivo? Semplicemente, portando l’intelligenza artificiale integrata sui suoi smartphone e qualora dovesse essere in grado di migliorare il sistema operativo già a partire dagli stessi Samsung Galaxy S24.