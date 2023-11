Sesta e ultima puntata Cuori 2 su Rai1, l’appassionante medical drama che racconta le avventure dei e medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino anni ’60. Stasera 5 novembre vanno in onda gli ultimi due nuovi episodi.

Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction con un finale drammatico. Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo. Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

Nel cast della seconda stagione anche Romina Colbasso nel ruolo di Karen; Benedetta Cimatti è Luisa; e Andrea Gherpelli interpreta Mosca.

Di seguito le anticipazioni dell’ultima puntata di Cuori 2. Si parte dall’episodio 2×11 dal titolo Il futuro non esiste che al presente, di cui vi riportiamo la sinossi:

A seguire, l’episodio 2×12 intitolato Niente è impossibile:

Quando la piccola Anna scompare, Delia si rivolge a Marcello per cercare di rintracciare il rapitore. I sospetti dell’ispettore si indirizzano subito sul padre della bambina, ma forse il responsabile è più vicino di quanto pensino. Il prototipo del pacemaker realizzato da Riccardo è pronto, ma Alberto, pur avendo fiducia nelle capacità dell’ingegnere, teme potenziali guasti. Il cuore della piccola però non è l’unico di cui dovrebbe preoccuparsi: Delia non riesce più a nascondere i suoi sentimenti. Karen sente che è arrivato il momento di prendere una decisione sul suo matrimonio…