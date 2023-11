Da questo weekend è disponibile su Netflix una nuova serie televisiva sudcoreana. La prima stagione, in dodici episodi, di Un raggio di sole al giorno, titolo originale Daily Dose of Sunshine, è in streaming dal 3 novembre 2023.



La serie drammatica scritta da Lee Nam-gyu, Oh Bo-hyun e Kim Da-hee, diretta da Lee Jae-kyoo e Kim Nam-su, è ispirata al webtoon Morning Comes To The Mental Ward. Prendendo spunto da esperienze reali, la serie racconta la storia delle persone che lavorano nei reparti di psichiatria e dell’empatia che essi hanno con i pazienti, provando a regalare loro momenti di felicità.

Un’infermiera dall’animo gentile che lavora in un reparto psichiatrico fa di tutto per portare un raggio di sole nella vita dei pazienti, nonostante le sfide che le si presentano. Sinossi ufficiale Netflix

Gli interpreti principali che compongono il cast di Un raggio di sole al giorno soono:

Park Bo-young

Yeon Woo-jin

Jang Dong-yoon

Lee Jung-eun

Ecco il trailer ufficiale di Un giorno di sole al giorno

Continua a leggere Optimagazine