Va in onda Terra Amara con una nuova programmazione: dal 5 novembre, la soap turca andrà in onda anche di domenica. Come vi avevamo anticipato, l’apprezzato serial, trasmesso su Canale5 da ormai oltre un anno, oltre ad occupare la fascia pomeridiana dal lunedì al sabato, avrà anche una prima tv di sera.

Gli episodi in onda sono quelli della terza stagione, dove continuerà a tener banco il triangolo tra Zuleyha, Demir e Umit. Stasera saranno trasmessi ben tre episodi. Ecco le anticipazioni.

Gaffur è stato raggirato: ha impegnato un terreno di Gulten e ora non ha i soldi per ripagare il debito. La ragazza affronta il fratello, e Saniye lo caccia di casa. Zuleyha non svela a Demir il motivo per cui si trovava nel bosco poiché teme che lui possa scoprire che è Fikret la persona che lo perseguita. Anche Fekeli condivide la stessa preoccupazione. Demir vuole fare una sorpresa a Zuleyha. Mujgan segue Fikret scoprendo il rifugio in cui lo stesso architetta le sue azioni di disturbo ai danni di Demir.

Fikret è costretto a confessare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Lutifiye svela a Fekeli che in realtà Safiye non è stata violentata ma si era innamorata di Adnan Yaman. Quindi Fekeli chiede a Lutfiye di trasferirsi alla villa per spingere Fikret ad abbandonare i desideri di vendetta. Nel frattempo, quest’ultimo porta avanti il suo piano di vendetta. Sevda vorrebbe che Zuleyha e Demir tornassero a dormire nella stessa camera da letto visto che si dicono innamorati l’uno dell’altra. Intanto Gaffur cerca di rientrare in casa propria, ma Saniye non vuole sentire ragioni.

L’unione tra Zuleyha e Demir infastidisce Fikret e Umit, poiché ostacola i loro piani. Zuleyha è davvero innamorata di Demir, il quale cerca di chiudere la relazione con una Umit sempre più insistente. Sevda, però, lo scopre.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 5 novembre dalle 21:30.

