Vedremo il ritorno di Anbeta ad Amici e di Diana Del Bufalo nella puntata in onda domenica 5 novembre su Canale 5, ma non solo questo. Sono diversi gli ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi che fanno ritorno “a casa” nella nuova puntata speciale del pomeridiano.

Dalle edizioni più recenti, vedremo il cantante Alex Wyse ad Amici domenica 5 novembre, dopo la pubblicazione del nuovo singolo Un Po’ Di Te. Alex canterà il nuovo brano, prima dei concerti del 2024.

Da Maria De Filippi vedremo anche il ritorno di un altro ex concorrente molto amato: Enrico Nigiotti, in studio da papà per presentare il nuovo singolo dedicato ai suoi due gemelli. Si intitola Ninnananna.

Ogni ex concorrente avrà un ruolo specifico nella puntata di domenica 5 novembre. La ballerina e coreografa Anbeta ad Amici sarà giudice della gara di ballo. Enrico Nigiotti e Alex Wyse presenteranno invece i rispettivi nuovi brani in radio. Diana Del Bufalo, sebbene sia partita da Amici come cantante, torna nel talent show da attrice. Il suo percorso fuori dalla scuola l’ha infatti portata in televisione da attrice e torna adesso su Canale 5 per presentare il musical Cabaret, al Teatro Brancaccio di Roma dal 18 ottobre al 12 novembre.

Ad Amici sono previsti anche altri ospiti nella puntata del 5 novembre: a giudicare la gara di canto ci sarà Gabry Ponte. Charlie Rapino giudicherà la sfida di Holy Francisco. Il coreografo Santo Giuliano sarà in studio per valutare le performance dei concorrenti nella sfida La mia storia la mia coreografia.