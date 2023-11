Occorre tenere gli occhi aperti in queste ore, a proposito di un doppio aggiornamento WhatsApp che a breve potrebbe essere messo a disposizione degli utenti Android ed in possesso di un iPhone. Se da un lato è vero che lo staff si sta concentrando molto sulla questione video e foto, con relativa compressione secondo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione in settimana, al contempo ci sono migliorie extra che dobbiamo assolutamente prendere in esame in queste ore. Come sempre, infatti, le beta anticipano le mosse dei tecnici con la nota piattaforma di messaggistica.

Cosa aspettarsi dal doppio aggiornamento WhatsApp a novembre: ulteriori anticipazioni da due beta

Nello specifico, quali sono le anticipazioni che sono trapelate in queste ore attraverso un doppio aggiornamento WhatsApp forse già in uscita a novembre? Le due beta di cui tanto si parla in queste ore sono state esaminate da WABetaInfo, con la prima che a conti fatti evidenzia come gli sviluppatori abbiano deciso di ripristinare la sezione con lo stato disattivato all’interno della scheda Aggiornamenti. Modifica che, a conti fatti, vale per coloro i quali ad oggi non seguono alcun canale.

La seconda beta, invece, riguarda una funzione sempre più apprezzata dal pubblico italiano, vale a dire quella dei sondaggi. Cosa possiamo aspettarci dal prossimo aggiornamento WhatsApp? Secondo la solita fonte, lo staff in parallelo sta lavorando a una funzionalità per condividere i sondaggi nei canali e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. Impossibile anche in questo caso prevedere i tempi di uscita dell’upgrade, ma è chiaro che la situazione in entrambe le circostanze possa sbloccarsi a stretto giro, non essendo due upgrade particolarmente pesanti.

Insomma, occhio al doppio aggiornamento WhatsApp in arrivo su Android e modelli iPhone, grazie alle anticipazioni trapelate oggi.

Continua a leggere su optimagazine.com