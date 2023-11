“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi trionfa al cinema e sui social. L’opera prima della regista Paola Cortellesi è diventata un grande fenomeno artistico, sociale e mediatico. Le recensioni ed i commenti per Paola Cortellesi illustrano: commozione, speranza, indignazione, stupore. Una gamma di sentimenti che da tempo una pellicola cinematografica non riusciva a suscitare.

Quello di Paola Cortellesi è un successo travolgente. La storia di Delia, della figlia Marcella, di Marisa coinvolge fin dal primo secondo lo spettatore. Non faremo spoiler per lasciare al lettore il piacere di andare al cinema a gustarsi il film di e con Paola Cortellesi che di certo – dopo gli eclatanti risultati al botteghino – sarà sommerso di premi e riconoscimenti.

ARTICOLI CORRELATI

Paola Cortellesi giunge al pieno della sua maturità artistica e qualcuno azzarda il paragone con il mito di Anna Magnani. o di Sophia Loren La suggestione del bianco e nero con la magistrale Fotografia di Davide Leone ci riporta indietro nel tempo. E le citazioni illustri abbondano da “Una Giornata particolare” a “Roma città aperta”, da “Napoli milionaria” a “Via col vento”. La frase “C’è ancora domani” pronunciata dalla protagonista diventerà iconica e miliare come “Domani è un altro giorno” che Rossella pronuncia al cospetto di Tara distrutta.

Il finale del film è aperto. Tutte le storie restano in sospeso. Paola Cortellesi è stata magistrale a lasciar lo spettatore con il desiderio di continuare a vedere. Come quando si finisce di leggere un buon libro e vorresti che ci fossero altre pagine da sfogliare. Ci sono tutte le premesse perchè vi sia un sequel tanto al cinema quanto in tv. Paola Cortellesi non sarebbe nuova a queste sorprese: dopo il successo di “Come un gatto in tangenziale” è arrivato il sequel con il “Ritorno a Coccia di Morto”.

Vedremo sul grande schermo il prosieguo di “C’è ancora domani”? O magari potremmo goderci una serie tv nella quale Paola Cortellesi continuerà a raccontarci le storie di Delia, Marcella, Marisa e di tutti gli altri protagonisti di questo straordinario viaggio nella memoria personale e collettiva ? O forse la storia e le storie resteranno in sospeso lasciando alla fantasia di tutti noi lo sviluppo della trama ?

Continua a leggere www.optimagazine.com