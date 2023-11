Su Apple TV+ l’8 novembre debutta The Buccaneers, la nuova serie dramedy in 8 episodi creata da Katherine Jakeways. Saranno disponibili subito in streaming i primi tre episodi, mentre gli altri verranno rilasciati ogni mercoledì fino al 13 dicembre.



La serie è tratta dal romanzo omonimo di Edith Wharton, prima donna a vincere il il premio Pulitzer nel 1921 con L’età dell’innocenza. The Buccaneers era un libro rimasto incompiuto a causa della morte della scrittrice nel 1937 e pubblicato l’anno successivo. Fu però completato nel 1993 da Marion Mainwaring, seguendo lo schema dettagliato dell’autrice.

Ambientato nel 1870, la serie racconta la storia di 5 ragazze statunitensi, figlie dei “nuovi ricchi d’America”, respinte dall’alta società newyorkese. Le giovani, allora, spinte dalle rispettive famiglie, decidono di partire per l’Inghilterra in cerca di fortuna e di facoltosi uomini da cui farsi sposare.



Tra i principali interpreti che compongono il cast di The Buccaneers troviamo:

Kristine Froseth – Nan St. George

Alisha Boe – Conchita Closson

Josie Totah – Mabel Elmsworth

Aubri Ibrag – Lizzy Elmsworth

Imogen Waterhouse – Jinny St. George

Mia Threapleton – Honoria Marable

Christina Hendricks – Mrs. St. George

Josh Dylan – Lord Richard Marable

Guy Remmers – Theo, Duca di Tintagel

Matthew Broome – Guy Thwarte

Barney Fishwick – Lord James Seadown

La serie, prodotta per Apple TV+ da The Forge Entertainment, si è avvalsa di un team creativo tutto al femminile che comprende, oltre alla creatrice Katherine Jakeways, la regista vincitrice del BAFTA Award Susanna White. Entrambe sono anche produttrici esecutive insieme a Beth Willis.