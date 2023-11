Se scorriamo le reel di tutti i social più usati del momento – Facebook, Instagram e TikTok – ci imbattiamo nella brevissima sequenza di una ragazza che ripete ossessivamente delle parole muovendo le mani: si tratta della Live NPC di Giuliana Florio, giovane content creator napoletana che da giorni ha visto incrementare il traffico sul suo canale. Di cosa si tratta?

La Live NPC di Giuliana Florio: di cosa parliamo

Giuliana Florio, durante una live, ha cominciato a ripetere ossessivamente delle frasi ogni volta che le arrivava uno sticker, sostanzialmente un dono nel linguaggio di TikTok. Così la tiktoker passava da “grazie per il tuo primo regalo” a “amma fa TikTok? E facimmol buon”, fino a un ossessivo “frrr rah” che – va detto – da giorni è diventato un tormentone.

Ad ogni frase ripetuta diverse volte, Giuliana Florio associava un movimento specifico. Il tutto sembrava un automatismo quasi da computer grafica, e in effetti non siamo molto lontani dal mondo della fantascienza. Il termine “live NPC” deriva da Non-Player Characters, che nel mondo del gaming rappresentano i personaggi non protagonisti del videogioco ma che vivono sullo sfondo.

Questi NPC reagiscono agli stimoli del giocatore con un numero ristretto di frasi e movimenti, ed ecco spiegato il fenomeno delle live NPC: i content creator riproducono movimenti e frasi tipici dei personaggi non protagonisti dei videogiochi per reagire alle donazioni dei loro follower.

Dove nasce il fenomeno

Come spesso accade, i trend social più invasivi arrivano dal Giappone. È il caso di @natuecoco, il cui stile è stato poi ripreso dalla tiktoker canadese PinkyDoll di cui la stessa Giuliana Florio si dice una grande estimatrice.

Secondo molti magazine specializzati sul mondo dei social media, le Live NPC potrebbero soppiantare o – almeno – pareggiare quello degli ASMR, anche se c’è chi intuisce che questo genere di contenuti potrebbe essere solamente un fenomeno passeggero.

