Su Amazon è presente un’offerta molto allettante che riguarda il Samsung Galaxy S22, top di gamma dello scorso che gode ancora di buon mercato, grazie anche al prezzo decisamente più vantaggioso. Lo sconto proposto quest’oggi dal famoso sito di e-commerce può sicuramente far capitolare qualche utente ancora indeciso sull’acquisto da fare. Se si ha necessità di avere tra le mani uno smartphone Android di qualità, ma provando a risparmiare qualche euro, sicuramente questo Samsung Galaxy S22 può fare al caso vostro.

Sta iniziando nuovamente a scendere il prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon oggi: i dettagli del caso

Dunque, oltre allo sviluppo software trattato nei giorni scorsi, bisogna tener d’occhio anche le offerte. Approfondiamo a questo punto ciò che propone Amazon a riguardo. Il dispositivo nella versione nera da 128GB di memoria interna è proposto al prezzo di 549 euro che è il risultato di uno sconto del 38% effettuato sul costo precedente di 879 euro. Come si può ben evincere c’è un bel risparmio rispetto a qualche tempo fa, un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare visto anche il prodotto in questione.

Attualmente c’è una disponibilità minima per questo Samsung Galaxy S22 su Amazon, ciò significa che bisogna velocizzare i tempi d’acquisto, perché le scorte a disposizione stanno per terminare. Non dimentichiamo come la spedizione sia gratuita, quindi il prezzo evidenziato in precedenza è quello finale. C’è infine anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di potersi avvicinare a questo tipo di acquisto.

Ricordiamo a questo punto le specifiche tecniche che alimentano questo Samsung Galaxy S22. Spazio al display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, non manca un ottimo comparto hardware grazie alla presenza del processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM. Da non trascurare il comparto fotografico con tre sensori posteriori da 50, 12 e 10 megapixel, mentre quello anteriore è da 10 megapixel. Infine spazio alla batteria da 3700 mAh. Un prodotto ancora attuale acquistabile ad un prezzo molto più conveniente.

