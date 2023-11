Sono bastate poche parole di Morgan sui Beatles e l’AI per scatenare il caos. Il 2 novembre è uscita Now And Then, l’ultima canzone dei Fab Four ottenuta grazie al processo di de-mixing e machine learning su un vecchio nastro registrato da John Lennon. In nessun punto del brano l’intelligenza artificiale ha creato voci e suoni, bensì la tecnologia MAL sviluppata da Peter Jackson e WingNut Films è stata impiegata solamente per separare la voce di John Lennon da quella del pianoforte.

Il post di Morgan sui Beatles e l’AI

Cos’ha scritto Morgan di tanto terribile? “‘Il nuovo singolo dei Beatles’ è una frase generata con l’IA”, un messaggio chiarissimo con il quale Marco Castoldi non intendeva dire che Now And Then fosse creata con l’intelligenza artificiale, bensì si riferiva all’assoluta stranezza nel sentire parlare di nuova musica dei Beatles nel 2023.

Va detto che in un primo momento Morgan ha pubblicato questa frase senza troppe spiegazioni. Qualcuno ha travisato in un senso – “Dove andremo a finire” – qualcun altro ha frainteso lo stesso Castoldi invitandolo a informarsi sul processo creativo e tecnologico che ha portato alla realizzazione di Now And Then.

Poi Morgan ha precisato:

“Quello che è generato con intelligenza artificiale è la frase ‘il nuovo singolo dei Beatles’ non è il nuovo singolo dei Beatles, ma la frase ‘il nuovo singolo dei Beatles’. Ora ci siamo o è troppo complesso per la mente di voi haters un concetto elementare?”.

Eppure non è bastato, per questo alcune ore dopo Morgan è tornato sull’argomento.

La replica dopo le polemiche

In un secondo post, Morgan ha ripreso il discorso e ha fatto chiarezza sul messaggio che intendeva lanciare sulla relazione tra i Beatles e l’intelligenza artificiale:

“Vi spiegherò il post precedente: ‘Il nuovo singolo dei Beatles’ è una frase generata con IA. Si dice e si scrive e si male interpreta l’uso di IA in merito alla canzone Now And Then uscita ieri, perché non si ha cognizione né dell’intelligenza artificiale applicata alla musica e né della tecnologia di produzione musicale in generale, quindi circolano strafalcioni, deliranti considerazioni senza un minimo di validità. Il brano dei Beatles è semplicemente un oggetto realizzato con il livello tecnologico odierno, molto sofisticato, che prevede l’uso di tutti gli standard di editing e di mixing, e anche qualche fuori standard per via della grande disponibilità economica alla base dell’operazione. Nessuna magia, nessun incantesimo, nessuna inquietante forma di ritorno dall’aldilà o di ingresso in nuove dimensioni spazio temporali, semplicemente un ottimo software per pulire una traccia vocale che viene da una musicassetta e suona insieme ad un pianoforte che si desidera isolare. Posso farlo anche io tranquillamente. Però una cosa molto strana c’è: sentire la frase: ‘Hai ascoltato il nuovo singolo dei Beatles?’. Questo sì che ti trasporta nel tempo e ti dà un brivido. Perché è irreale, paradossale, assurda impensabile. Ecco perché ho detto che non è il singolo dei Beatles ad essere fatto con IA, ma è la frase: ‘Il nuovo singolo dei Beatles'”.

