Arriva un terzo figlio per Fedez e Ferragni? Facciamo chiarezza. Fedez e Chiara Ferragni hanno due figli alla data odierna. Dopo il primogenito Leone Lucia Ferragni, la coppia ha dato alla luce Vittoria. Nelle scorse ore, in rete si è iniziato a parlare con insistenza di un ipotetico terzo figlio in arrivo per Fedez e Chiara Ferragni ma quanto c’è di vero?

Occorre qualche precisazione. I due, infatti, non hanno comunicato nulla a proposito dei progetti familiari. Tuttavia alcuni indizi potrebbero lasciar in travedere la prospettiva di un terzo figlio in casa Ferragnez. In primis il trasferimento. Non è un segreto che la famiglia si debba trasferire in una nuova casa, già protagonista sui rispettivi profili social. Si tratta di uno spazio molto più grande del precedente, che quindi potrebbe accogliere il terzo figlio dei Ferragnez.

Ma non solo il trasloco. La coppia sembra essere tornata più unita che mai dopo la maretta del Festival di Sanremo 2023. Fedez aveva rubato la scena a Chiara Ferragni e i due avevano discusso. Sembrava imminente una separazione mai annunciata: il sereno è tornato nella vita della coppia, prima del nuovo ricovero di Fedez per una preoccupante emorragia che ha costretto Chiara – in Francia per lavoro – a fare veloce ritorno in Italia.

Ore da fiato sospeso per Fedez che, nel giro di qualche giorno è stato operato e dimesso dall’ospedale per tornare in famiglia – e a X Factor – più forte di prima. Questo nuovo capitolo doloroso ormai alle spalle, potrebbe aver spinto la coppia a cercare il terzo figlio.

E se ancora non dovesse bastare, ci sono gli apprezzamenti di Fedez agli abiti succinti della moglie, che in più di una occasione ha commentato lacciando intendere che la passione brucia ancora ardentemente tra i due.

Arriverà davvero un terzo figlio in casa Fedez e Ferragni? Non resta che attendere aggiornamenti.