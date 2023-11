Marina Cicogna è stata la prima grande produttrice cinemaografica italiana, grazie alla collaborazione con grandi registi del passato come Elio Petri, Pier Paolo Pasolini e Sergio Leone. Al suo nome dobbiamo molti dei più grandi capolavori del grande schermo.

Chi era Marina Cicogna

Nata a Roma il 29 maggio 1934, Marina Cicogna apparteneva a due famiglie nobiliari legate al mondo del cinema: i Cicogna Mozzoni e i Volpi di Misurata. Il suo nonno materno, Giuseppe Volpi, è stato il fondatore della Mostra del Cinema di Venezia, mentre il padre, Cesare Cicogna, ha co-prodotto Ladri Di Biciclette.

Marina Cicogna ha frequentato il Sarah Lawrence College di New York dove ha avuto come insegnante Marguerite Yourcenar, e ha studiato fotografia. Ha iniziato a pubblicare i suoi scatti su riviste come Life e Vogue, ritraendo personaggi famosi come Marilyn Monroe, Lauren Bacall e Salvador Dalì.

Nel 1967 ha assunto la direzione della casa di produzione e distribuzione Euro International Films insieme al fratello Bino. In quel tempo ha prodotto alcuni dei film più importanti del cinema italiano d’autore, come Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto di Elio Petri, vincitore dell’Oscar nel 1971, La Classe Operaia Va In Paradiso di Petri, Uomini Contro di Francesco Rosi, C’era Una Volta Il West di Sergio Leone, Teorema e Medea di Pier Paolo Pasolini, e Mimì Metallurgico di Lina Wertmüller. Ha anche collaborato alla sceneggiatura di alcuni film come Il Comune Senso Del Pudore di Alberto Sordi.

Marina Cicogna è stata una protagonista della dolce vita romana degli anni sessanta e settanta, frequentando il jet set internazionale e organizzando feste e eventi mondani. È stata anche un’icona di stile, tanto da essere scelta da Gucci per una campagna pubblicitaria nel 2014.

I libri e la morte

Marina Cicogna ha pubblicato la sua autobiografia Ancora Spero – Una Storia Di Vita E Di Cinema nel 2023, e prima ancora ha pubblicato due libri fotografici.

Il primo, Scritti E Scatti, è uscito nel 2009; il secondo, La Mia Libia, è uscito nel 2012.

Nel 2021 è uscito il documentario Marina Cicogna – La Vita E Tutto Il Resto, diretto da Andrea Bettinetti, che le ha dedicato un omaggio alla sua carriera e alla sua personalità. Nel 2023 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. Marina Cicogna è morta il 4 novembre 2023 a 89 anni.

