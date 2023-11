Amadeus a Sanremo 2025? Solo qualche ora fa in rete circolava l’indiscrezione secondo la quale Amadeus sarebbe rimasto alla guida del Festival di Sanremo anche per il 2025. Non solo per il 2024, dunque: si sosteneva che il contratto per il Festival fosse destinato ad essere rinnovato almeno per un altro anno.

La Rai, però, smentisce categoricamente. Arriva attraverso una nota stampa la smentita dell’indiscrezione lanciata da LaPresse, secondo la quale Amadeus starebbe trattando per prolungare il contratto con la Rai fronte conduzione e direzione artistica della kermesse canora.

I vertici di Viale Mazzini smentiscono quanto emerso in rete nelle ultime ore. Amadeus, dunque, non starebbe per firmare per guidare il suo sesto Festival consecutivo, record che lo porterebbe a superare anche le edizioni consecutive di Pippo Baudo.

“Il tema “edizione 2025”, per tutti gli aspetti organizzativi e produttivi, non è mai stato all’ordine del giorno”, scrivono dalla Rai. Per il momento, dunque, si discute l’edizione 2024, per la quale la macchina è già stata messa in moto. Stando alle notizie ufficiali alla data odierna, il Festival di Sanremo 2024 per Amadeus sarà l’ultimo. Poi dovrebbe arrivare un altro conduttore e un altro direttore artistico. Parlarne è però prematuro.

Intanto, la Rai ha ricevuto la candidatura di Fedez a Sanremo 2025 e resta sempre attuale quella di candidare Alessandro Cattelan alla conduzione del Festival di Sanremo. Il conduttore ha lasciato Sky di recente per approdare sulla Rai in seconda serata. Al momento ha guidato due edizioni di Rai2 del suo show Stasera C’è Cattelan e l’evoluzione del suo percorso in Rai potrebbe portare dritto sul palco del Teatro Ariston, alla guida di un’edizione del Festival.