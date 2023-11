Yahoo Mail non funziona ad un numero notevole di utenti oggi 3 novembre. Ci sono seri problemi di accesso al servizio di posta elettronica molto diffuso in Italia, come nel resto del mondo. Vale la pena comprendere come si stanno manifestando le anomalie odierne, considerando che queste si sono palesate nelle primissime ore della giornata.

Yahoo Mail non funziona correttamente, almeno dalle ore 8 di stamane. Ce lo certifica, senza alcun dubbio, il portale Downdetector. La curva delle segnalazioni di problemi con la posta elettronica ha già raggiunto un picco che va oltre le 300 segnalazioni di mancati accessi alle caselle. Il disservizio è generale e investe buona parte di chi possiede un indirizzo di posta con il provider.

Come si manifestano i problemi odierni? Quest’oggi Yahoo Mail non funziona già al momento del login al servizio. Pur digitando nome utente e password corretti, ecco che il sistema non restituisce l’accesso alla casella di posta elettronica. Dopo la prova di autenticazione, la pagina resta bianca o visualizza qualche codice di errore.

Al momento di questa pubblicazione, non sono giunti feedback ufficiali relativi proprio al non funzionamento di Yahoo Mail. Si presume che siano in corso degli interventi tecnici per risolvere la situazione nel minor tempo possibile ma, almeno per ora, è impossibile quantificare il tempo che sarà necessario per un ripristino parziale o totale del servizio. Eventuali aggiornamenti sul down non mancheranno di essere riportati in calce a questo primo approfondimento.

Aggiornamento 9:30 – Le difficoltà di accesso alla casella di posta elettronica continuano senza sosta. Sempre la piattaforma Downdetector oramai segnala più di 500 alert di utenti che non riescono ad accedere nella loro casella personale, ormai da quasi due ore.

