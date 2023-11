Focus sul nuovo aggiornamento WhatsApp in arrivo a breve, dopo le novità extra anticipate ieri. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno come obiettivo principale di migliorare l’esperienza utente, garantendo funzioni che permettano una comunicazione di qualità. Siamo quindi soliti scoprire test su diverse novità che riguardano il mondo WhatsApp e l’ultima riguarda la possibilità di inviare foto e video dalla propria galleria come documenti, senza compressione, per preservarne la qualità originale.

Pare stia arrivando l’aggiornamento WhatsApp per comprimere video e foto: segnali a breve termine

Questa novità è apparsa nelle ultime ore principalmente nella versione beta 23.23.1.74 dell’app per iOS, build 23.23.1, che risulta essere in fase di test per un numero ristretto di utenti. Si tratta quindi di una funzione che appartiene all’app WhatsApp per iOS e solo gli utenti che hanno scaricato questa ultima versione beta stanno iniziando a testarla. Si tratta di una novità interessante che permette di poter scegliere rapidamente foto e video dalla galleria fotografica e inviarle come documenti.

Sappiamo come questo tipo di funzione sia già disponibile da tempo su Telegram, ma WhatsApp continua ad essere comunque l’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Stando a quanto spifferato dagli sviluppatori di WhatsApp, grazie a tale novità si potranno condividere documenti di dimensioni fino a 2GB. Di recente, su tale app di messaggistica, era stata già introdotta la funzione che permetteva di inviare foto e video in qualità HD, ma sempre soggetti alla compressione. In questo modo invece, con la nuova funzione disponibile su WhatsApp, si potrà consentire l’invio e la ricezione di media assolutamente inalterati, quindi presenti nella loro qualità originale.

Un ulteriore passo in avanti fatto da WhatsApp che sicuramente farà piacere ai vari utenti, anche se ancora non è del tutto chiaro quando tale funzione sarà rilasciata a livello pubblico. Probabilmente dopo queste prime settimane di test, che stanno riguardando soprattutto l’app iOS, sarà possibile per tutti gli utenti approfittare di questa interessante novità. Si lavora insomma costantemente per garantire il meglio agli utenti che utilizzano WhatsApp per comunicare in qualsiasi ambito. Dunque, è in arrivo un significativo aggiornamento WhatsApp.

Continua a leggere su optimagazine.com