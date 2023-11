Redmi è pronta a lanciare il suo ultimo smartphone low-cost, ovvero il Redmi 13C 5G; il device sarà il seguito della serie Redmi Note 13 lanciata di recente. Il telefono, inoltre, è stato anche avvistato sulla certificazione NBTC che ha rivelato il numero di modello del dispositivo. Adesso, il prossimo device economico del produttore cinese è stato inserito anche nella certificazione 3C. Tale elenco rivela la configurazione di ricarica del telefono, il cui lancio è previsto nei mercati globali per il primo trimestre del 2024.

L’elenco del Redmi 13C 5G sul sito web della certificazione 3C rivela che il nuovo low-cost disporrà di una batteria dotata di supporto per la ricarica rapida da 10W. Il dispositivo è stato avvistato sul portale con il numero di modello 23124RN87C, il che indica che si tratta della variante cinese del telefono. Di recente, il Redmi 13C 5G è stato avvistato anche sul database IMEI. Secondo quanto rivelato, il dispositivo avrà tre varianti con i seguenti numeri di modello: 23124RN87C, 23124RN87G e 23124RN87I. Il nuovo Redmi 13C 5G dovrebbe anche essere dotato del processore Mediatek Dimensity 6100 Plus. Stando ai recenti rapporti, il device avrà una configurazione a tripla fotocamera posteriore caratterizzata da un sensore principale da 50MP, da un obiettivo ultra-wide da 8MP e da un sensore di profondità da 2MP.

Alcune foto relative alla variante 4G del Redmi 13C, trapelate la scorsa settimana, mostrano che il dispositivo sarà dotato di un display LCD da 6,74 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, il supporto per la ricarica rapida da 18W, che è superiore alla ricarica da 10W della variante Redmi 13C 5G. Questo sta ad indicare che Redmi potrebbe lanciare entrambe le varianti 4G e 5G del Redmi 13C, proprio come hanno fatto con il Redmi 12. Dato che la variante 5G del Redmi 13C ha già un numero di modello indiano, il produttore potrebbe lanciare direttamente il Redmi 13C 5G in India.

