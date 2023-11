Realme sarebbe pronto a presentare entro la fine del 2023 in Cina lo smartphone Realme GT5 Pro, con a bordo il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. Il device, identificato dal numero di modello RMX3888, di recente ha ricevuto l’approvazione dall’autorità cinese TENAA, rivelando le specifiche chiave. In modo particolare, sarà dotato di una robusta configurazione della fotocamera caratterizzata da una tripla fotocamera con sensori da 50 + 8 + 50MP.

Le ultime notizie elargiscono maggiori informazioni circa i sensori della fotocamera di cui sarà dotato il prossimo Realme GT5 Pro. In maniera dettagliata, comprenderà una fotocamera principale Sony LYT-T808, un obiettivo ultra-wide OmniVision OV08D10 ed un teleobiettivo periscopico IMX890, che, stando a quanto riferito dalla certificazione TENAA, è in grado di supportare uno zoom ottico fino a 2,7x. Lo stesso sensore della fotocamera principale è disponibile anche a bordo del OnePlus Open, così come sarà possibile utilizzarlo anche sul nuovo OnePlus 12. Per catturare selfie, il telefono è dotato di una fotocamera frontale da 32MP, che garantisce autoritratti e videochiamate di alta qualità. Di seguito, ecco uno sguardo alle ulteriori specifiche tecniche del nuovo GT5 Pro.

Secondo la certificazione TENAA, il Realme GT5 Pro presenterà un ampio display OLED da 6,78 pollici con bordi curvi, che regala una risoluzione di 1,5K e una frequenza di aggiornamento apparentemente fluida di 144Hz. Alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen. 3, questo dispositivo sarà disponibile in configurazioni con un massimo di 16GB di RAM LPDDR5x e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Quanto alla batteria, il nuovo GT5 Pro integra una capiente un’unità da 5400mAh, che supporta sia la ricarica rapida cablata da 150W che la ricarica wireless da 50W. Lato software, il dispositivo funzionerà con il sistema operativo Android 14 basato su Realme UI 5.

