La data di uscita del Samsung Galay S24 è di nuovo sotto i riflettori. Un nuovo rapporto del sito asiatico SBS Biz fa riferimento a quello che dovrebbe essere l’appuntamento esatto per la presentazione della serie top di gamma. Giunge la conferma, ancora una volta, di un reveal nel mese di lancio ma ancor prima di quanto riportato nelle passate settimane.

Tutti e tre i Samsung Galaxy S24 dovrebbero essere presentati il prossimo 17 gennaio 2024. L’evento ufficiale del produttore dovrebbe svolgersi live a San Francisco, negli Stati Uniti. La macchina dei preparativi sarebbe già in moto per organizzare il keynote davvero importante per il produttore asiatico, visto che si punta moltissimo sulle prossime ammiraglie per dare nuovo slancio alle vendite.

Il Samsung Galaxy S24 è già stato definito un vero e proprio “telefono AI” dotato dunque di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT. Un’ulteriore conferma delle ultime ore è poi quella relativa all’impiego di un telaio in titanio sul modello Ultra della nuova generazione di smartphone, alla stessa stregua degli iPhone 15 Pro. Proprio in riferimento all’utilizzo di questo materiale, la società avrebbe siglato degli accordi con diversi fornitori cinesi e non solo. Le partnership maggiori sarebbero quelle con l’azienda cinese Soloman e l’azienda sudcoreana KH Vatec. Una simile scelta progettuale renderà di certo il modello top di gamma più elegante e resistente: allo stesso tempo tuttavia, la decisione dovrebbe incidere sul costo del dispositivo, più elevato rispetto a quello dell’attuale Samsung Galaxy S23 Ultra. Un listino prezzi ufficioso di tutte le ammiraglie in arrivo non è stato ancora diramato, ma i tempi dovrebbero essere maturi anche per questo tipo di soffiate. In effetti al lancio mancano poco più di due mesi in cui certamente le anticipazioni si faranno molto copiose.

Continua a leggere su optimagazine.com