Qualche settimana fa, Qualcomm ha presentato il suo nuovissimo chipset per smartphone di punta, lo Snapdragon 8 Gen. 3, che verrà utilizzato dalla maggior parte degli smartphone Android di fascia alta il cui lancio è previsto per il prossimo anno. Anche il colosso di Seul utilizzerà un chip Snapdragon nella serie Samsung Galaxy S24. Tuttavia, quella utilizzata da Samsung è una versione leggermente più veloce dello Snapdragon 8 Gen. 3 di serie. Rispetto al chip Snapdragon 8 Gen. 3 di serie, il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy esclusivo Samsung ha una velocità di clock maggiore di 100MHz per il core della CPU Cortex-X4 ed una velocità di clock maggiore di 100MHz per la GPU Adreno 750. Le velocità di clock più elevate porteranno prestazioni della CPU e della GPU leggermente superiori per i carichi burst. Tuttavia, molto dipenderà da quanto bene verrà raffreddato il Samsung Galaxy S24. Se il colosso di Seul utilizzasse un grande sistema di dissipazione del calore con camera di vapore come ha fatto col Samsung Galaxy S23 FE, il Samsung Galaxy S24 potrebbe funzionare davvero bene anche sotto carichi sostenuti.

Come riportato da “SamMobile“, similmente alla serie Galaxy S23, fornita con il chip Snapdragon 8 Gen. 2 For Galaxy con clock leggermente superiore (CPU e GPU), il prossimo top di gamma del produttore sudcoreano potrebbe funzionare meglio di altri smartphone Android che saranno alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen. 3 di serie. Si prevede, inoltre, che Samsung doterà i telefoni della serie Galaxy S24 di una RAM più elevata: fino a 12GB per Galaxy S24 e S24+ e fino a 16GB per Galaxy S24 Ultra. Il colosso di Seul probabilmente utilizzerà il processore Exynos 2400 sui Samsung Galaxy S24 e S24+ nella maggior parte dei Paesi. In Canada, Cina e Stati Uniti, tuttavia, questi telefoni utilizzeranno il chip Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy. Il Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzerà il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy in tutti i Paesi del mondo.

L’Exynos 2400 è già stato annunciato e utilizza il nuovo processo a 4nm di Samsung Foundry, che si dice sia più stabile. L’Exynos 2400 ha gli ultimi core CPU ARM, dispone della GPU Xclipse 940 basata sull’ultima architettura GPU di AMD: RDNA2. Samsung ha affermato che offre prestazioni GPU molto buone, ma non ci aspettiamo che superi le impressionanti prestazioni GPU dello Snapdragon 8 Gen. 3. Le sue performance potrebbero essere simili a quelle della GPU dello Snapdragon 8 Gen. 2, che è comunque notevole per un chip Exynos. L’unica cosa di cui l’azienda sudcoreana deve occuparsi sono le prestazioni sostenute.

