Si avvicina Natale e porta con sé gli annunci di canzoni ed ep a tema. Quello di oggi riguarda il trio pop-lirico de Il Volo che annuncia l’uscita dei 4 Xmas. Come suggerisce il titolo, nell’ep di Natale de Il Volo ci saranno 4 brani natalizi.

Parliamo di una versione speciale di “Happy Xmas (Was Is Over)”, “Amazing Grace”, “O Tannenbaum”, “Feliz Navidad”. L’ep è già disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è asportabile in tutto il mondo.

Dopo il successo del tour in Europa, Sud America e passando per le date milanesi al Teatro Arcimboldi, Il Volo ci augura già un buon Natale con 4 brani della tradizione, ricantati a tre voci. Le tre voci sono quelle di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che tornano su tutte le piattaforme digitali con quattro brani intramontabili che ci accompagnano nell’attesa delle prossime festività natalizie.

Il Volo 4 Xmas è un progetto dal sapore internazionale che anticipa un anno importante per il trio. Nel 2024, infatti, Il Volo festeggerà 15 anni di carriera tra bagni di folla e concerti in tutto il mondo, in cui spicca anche una vittoria al Festival di Sanremo.

Dall’Italia al resto del mondo, il trio ha conquistato il pubblico e i palchi più prestigiosi. Già in programma per il prossimo anno il proseguimento del viaggio intorno al mondo: saranno in Giappone con quattro date nel 2024 tra aprile e maggio e in Cina con un calendario che verrà annunciato a breve.

E Sanremo? Forse. C’è chi li vede già nel cast ma per le comunicazioni ufficiali sui cantanti in gara bisognerà attendere il mese di dicembre.