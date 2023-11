L’app Iubilaeum25 è stata ufficializzata proprio in questi giorni. A più di qualcuno, il traguardo del prossimo Giubileo del 2025 potrebbe sembrare un po’ troppo distante per consultarne la relativa applicazione ufficiale. Eppure la macchina organizzativa per un evento mondiale di questa portata è già in moto, anche per una serie di procedure necessarie da effettuare per tempo, come ad esempio quella della creazione della propria Carta del Pellegrino,. Quest’ultima è possibile appunto anche attraverso lo strumento nuovo di zecca. Cerchiamo dunque di capire le principali funzionalità del tool, fermo restando che ulteriori potrebbero pure giungere anche nei prossimi mesi.

Funzionamento

L’app Iubilaeum25 è disponibile, in forma completamente gratuita, sul Play Store di Google per i dispositivi Android e sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. Al prossimo Giubileo manca più di un anno, eppure l’applicazione non manca già di numerosissimi contenuti.

La schermata Home dell’applicazione invita alla registrazione allo strumento. Per quanto tutte le sezioni dell’app siano fruibili, l’accesso con account personale serve per alcune funzioni fondamentali. La più importante di tutte è quella che permette di ottenere la Carta del Pellegrino: il documento personale è un QR Code che sarà necessario per attraversare la Porta Santa, fin dall’inizio del 2025. La stessa l’autenticazione sarà propedeutica alla registrazione di ogni evento in programma durante i 12 mesi di Giubileo. Sempre nella Home, per il momento, campeggia il conto alla rovescia per l’inizio dell’importante momento che interesserà cristiani ma anche credenti di altri religioni.

Oltre alla scheda Home dell’app per il Giubileo 2025, la prima sezione che va segnalata è quella denominata Eventi. A partire da gennaio 2025, sono già pianificati tutti gli appuntamenti (con le relative esatte date) per ogni tipologia di manifestazione del Giubileo. C’è quella dedicata ai giovani, agli adolescenti, alle famiglie, ai lavoratori, agli artisti ma anche ai sacerdoti, ai diaconi e molto altro ancora.

Sempre all’interno dell’app Iubilaeum25 è presente già una ben folta sezione Notizie. Tutte le novità relative al Giubileo 2025 non mancheranno di essere riportate proprio in questa scheda. Nello strumento infine, c’è la voce Profilo per la gestione del proprio account e quella “Altro” nella quale si trovano la propria Carta del Pellegrino, le informazioni di contatto e quelle sui pellegrinaggi e altri eventi collaterali.

Usabilità

L’app per il Giubileo 2025 è estremamente semplice da utilizzare e include una serie di funzionalità che la rendono fruibile da chiunque. Partiamo dalla questione linguistica: lo strumento è fruibile in qualsiasi in ben 6 lingue, ossia (oltra all’italiano) spagnolo, tedesco, inglese, francese, portoghese. Tra le opzioni disponibili in app c’è quella per aumentare o diminuire la grandezza del carattere visualizzato nelle schermate e anche quella di disattivare o riattivare la pagina di benvenuto al tool.

