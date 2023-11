Sono trascorse solo poche ore da quando Vivo ha ufficialmente annunciato la data di lancio della serie Vivo X100. Stando ai dettagli condivisi dall’azienda, la serie Vivo X100 verrà lanciata in Cina il prossimo 13 novembre; inoltre, parallelamente, l’azienda cinese lancerà anche lo smartwatch Vivo Watch 3. È probabile che la prossima serie di Vivo includa tre smartphone, Vivo X100, X100 Pro e X100 Pro+. Si vocifera che il Vivo X100 e l’X100 Pro vengano forniti con il processore MediaTek Dimensity 9300 (che sarà annunciato il 6 novembre) e potrebbe essere affiancato a tagli di memoria fino a 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione, mentre l’X100 Pro+ potrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3.

Questi dispositivi dovrebbero essere dotati di un display AMOLED che potrebbe offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione di 1,5K. Per quanto riguarda il comparto fotografico, si dice che l’X100 e l’X100 Pro siano dotati di una configurazione a tripla fotocamera. L’X100 dovrebbe includere un sensore primario Sony IMX920, mentre l’X100 Pro potrebbe essere costituito da un sensore Sony IMX989 per la fotocamera principale. Il sensore primario di questi dispositivi potrebbe essere accompagnato da una fotocamera ultra-wide e da un teleobiettivo. Secondo le indiscrezioni, questi smartphone dovrebbero includere un sensore Samsung JN1 per l’obiettivo ultra-grandangolare, mentre il reparto teleobiettivo potrebbe essere gestito da un sensore OmniVision OV64B.

Per quanto riguarda il Vivo X100 Pro+, potrebbe essere dotato di un sensore Sony IMX989 da 50MP con OIS, accompagnato da un obiettivo ultra-wide Sony IMX598 da 50MP, da un sensore per ritratti da 50MP (Sony IMX758) e da una fotocamera periscopica da 200 MP (Samsung HP3) con zoom 10x. Secondo gli altri dettagli rivelati dalla certificazione 3C, il Vivo X100 Pro sarà dotato di supporto per la ricarica rapida da 120W. Infine, Vivo potrebbe annunciare gli smartphone X100 e X100 Pro il 13 novembre, mentre l’X100 Pro+ potrebbe essere introdotto all’inizio del 2024. Quanto ai prezzi, alla disponibilità e alle specifiche dettagliate del Vivo X100 e dello smartwatch Watch 3, dovremmo aspettare il 13 novembre.

