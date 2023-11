Da oggi, 2 novembre, è disponibile in streaming su Netflix la miniserie Tutta la luce che non vediamo, tratta dall’omonimo romanzo, vincitore del Premio Pulitzer del 2015, di Anthony Doerr.



Lo show in 4 episodi è scritto da Steven Knight (“Peaky Blinders”), che è anche produttore esecutivo, e diretto da Shawn Levy, anche co-produttore insieme a Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, lo stesso studio che è dietro i successi Netflix di “Stranger Things” e del film “Free Guy – Eroe per caso”.



Il primo episodio è stato presentato lo scorso 30 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, fruibile da persone con disabilità sensoriali grazie all’audiodescrizione e ai sottotitoli.



Tutta la luce che non vediamo racconta la storia di Marie-Laure, ragazza francese cieca. Parigi, durante la Seconda Guerra Mondiale, è occupata dall’esercito nazista, e la giovane donna scappa insieme al padre, il quale porta con sé un diamante leggendario. Inseguiti dalla Gestapo, i due si rifugiano dallo zio di Marie-Laure, Saint-Malo, il solitario Etienne, che diffonde via radio i messaggi della Resistenza. Tutto si complica quando la ragazza incontra Werner, soldato tedesco che ha il compito di intercettare i messaggi dei ribelli. I due giovani si innamorano e da quel momento tutto cambierà.

Tutta la luce che non vediamo – Trailer

Tutta la luce che non vediamo – Cast

Aria Mia Loberti, che interpreta la protagonista della serie, Marie-Laure, è stata selezionata dal regista Levy in un casting a cui hanno partecipato molte attrici ipovedenti e cieche. Ecco gli interpreti principali del cast e i rispettivi personaggi:

Aria Mia Loberti (Marie-Laure)

Nell Sutton (Marie-Laure da bambina)

Louis Hofmann (Werner)

Mark Ruffalo (il padre di Marie-Laure, Daniel LeBlanc)

Hugh Laurie (zio Etienne)

Lars Eidinger (Von Rumpel)

Marion Bailey (Madame Manec)

