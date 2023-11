Su Amazon è presente un’offerta molto intrigante che riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un’occasione per avere tra le mani questo dispositivo di stampo Apple ad un prezzo decisamente più conveniente. Non parliamo di un prodotto di ultima generazione dell’azienda di Cupertino, ma questo iPhone 13 può contare su un comparto tecnico che risulta essere ancora di grande appeal e con questo prezzo più conveniente è l’occasione giusta per portarselo a casa.

Dettagli sull’offerta da capogiro per iPhone 13 su Amazon a novembre: il prezzo aggiornato

Altro rilancio dell’offerta trattata la scorsa settimana. Approfondendo quanto propone Amazon quest’oggi, si nota come sia stato applicato uno sconto del 10% sul prezzo precedente di 759 euro, arrivando un costo finale di 679 euro. C’è quindi un risparmio notevole da prendere in considerazione e non ci sono tra l’altro costi aggiuntivi relativi alla spedizione. La disponibilità è immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di poche ore questo iPhone 13 Mezzanotte arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Con Amazon c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, così si potrà optare per un pagamento dilazionato nel tempo e più utenti potranno avvicinarsi a questo tipo di offerta. Anche Amazon consiglia di effettuare questo tipo di acquisto, visto come sia un’offerta davvero molto ghiotta. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna sia dotato di display Super Retina da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Lato fotografico spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, la fotocamera anteriore è una TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Si può contare qui anche sulla modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee.

