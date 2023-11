Ci sono dei problemi Rainbow Six Siege che non possono essere sottovalutati oggi 2 novembre. Dalle prime ore di questa mattinata, in effetti, il gioco sparatutto di Ubisoft sta manifestando delle anomalie evidenti e l’esperienza di gaming è fortemente compromessa. Per questo motivo è necessario approfondire quali siano le anomalie in corso, facendo anche riferimento a quanto riportato sulla pagina ufficiale relativa allo status dei server di gioco.

Come sottolinea anche Downdetector, le segnalazioni di problemi Rainbow Six Siege sono nell’ordine del centinaio da almeno un paio d’ore, ossia da subito dopo le ore 10 odierna. Chiunque provi da allora ad iniziare una qualsiasi sessione di gioco, sta registrando avariati tipi di difficoltà con l’accesso alle sessioni di gaming o anche con qualsiasi funzione delle stesse. Risulta insomma quasi impossibile divertirsi con il proprio titolo, così come accade invece di consueto,

I problemi Raibow Six Siege odierni, oltre ad essere testimoniati dagli utenti, trovano conferma anche in quanto presente nello stato del servizio dei server ufficiale di Ubisoft. Visitando questa pagina, si apprende in effetti che le anomalie in corso sono attive sia per chi si approccia al gioco da PC, che da PS4 e ancora da Xbox One. A tal proposito, si parla di errori inaspettati del server ai quali si sta cercando senz’altro di porre un rimedio.

Aggiornamento 12:50 – Le anomalie perdurano in questa giornata. Le segnalazioni di problemi sono costanti ormai da tre ore. Lo status del servizio risulta sempre caratterizzato da errori inaspettati, ma non meglio precisati. Dal conto suo, Ubisoft non ha chiarito quali possano essere le reali motivazioni che si celano dietro i malfunzionamenti. Per questo motivo, non possiamo neanche ipotizzare quando la situazione tornerà alla sua piena normalità, anche se si spera nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com