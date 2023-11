Del Black Friday Amazon vanno considerati una serie di aspetti positivi. Di certo, gli imperdibili sconti della piattaforma di e-commerce sono da sempre il fulcro delle giornate di shopping di fine novembre e lo sono anche le disponibilità di prodotti nuovi e variegati per ogni categoria merceologia. Tuttavia, le promozioni pre-natalizie si accompagnano da sempre anche ad un altro plus importantissimo, ossia quello riferito a tempi di reso più ampi per gli acquisti effettuati sulla nota piattaforma di vendite.

Anche per il Black Friday Amazon 2023 (come per le edizioni degli anni scorsi) verrà introdotta una nuova politica di reso per i consumatori finali. Normalmente, ogni cliente pu0 restituire un prodotto preso sullo store entro e non oltre i 30 giorni dalla sua consegna, anche non specificando il motivo del ripensamento. In occasione delle vendite pre-natalizie che si scateneranno di qui a qualche settimana invece, è stata prevista un’estensione considerevole di questi tempi. Per tutto quanto scelto sullo store dal 1 novembre, ci sarà la possibilità di cambiare idea senza alcuna difficoltà fino al 31 gennaio 2024.

L’estensione del periodo di reso ben oltre i 30 giorni canonici è senz’altro una strategia commerciale ben collaudata dal gigante dell’e-commerce. Ampliare la possibilità di rendere un prodotto fino anche a 3 mesi (per chi effettua acquisti anche adesso), predispone molti più potenziali acquirenti alle transazioni. In un periodo di estrema competizione come quello di fine anno, il dettaglio non è affatto trascurabile.

Il prossimo Black Friday Amazon si svolgerà il 24 novembre, ma (come promesso) gli sconti partiranno già da venerdì 17 novembre. Ancora, le promozioni continueranno fino al Cyber Monday del successivo lunedì 27 novembre. Tutti gli sconti sono destinati alla totalità dei clienti dello store, senza alcuna prerogativa specifica per gli abbonati Prime. Non ci saranno dunque limitazioni di alcun tipo per la voglia di shopping di tutti i potenziali utenti.

