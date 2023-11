Come ogni cosa, Now And Then dei Beatles già divide in due il mondo. Lo hanno fatto gli stessi Fab Four con il loro passaggio sulla terra, quando John Lennon e George Harrison hanno abitato il pianeta affiancando Paul McCartney e Ringo Starr per segnare un punto fermo della storia. Oggi, 2 novembre 2023, abbiamo ancora la conferma dell’esistenza di un prima e un dopo i Beatles.

Now And Then è il terzo brano post-Beatles dopo Free As A Bird (1995) e Real Love (1996), il terzo e anche l’ultimo. La storia inizia da una vecchia registrazione di John del 1978, una serie di esecuzioni piano e voce che nel 1994 Yoko Ono ha consegnato a Paul, George e Ringo. Tra le bozze c’erano anche Free As A Bird e Real Love, ma per Now And Then c’era bisogno di un lavoro ben più invasivo per separare la voce di Lennon dal pianoforte. I Fab Four superstiti fecero un tentativo registrando le chitarre di George, ma il progetto fu accantonato nella speranza che un giorno la tecnologia raggiungesse livelli più sofisticati.

La risposta arrivò nel 2021 grazie al regista Peter Jackson che nel film The Beatles: Get Back utilizzò la tecnologia audio MAL della Wingnut Films per isolare le singole voci e remixarle. George Harrison aveva già messo il suo prima di morire, dunque a Paul e Ringo non restava che riprendere quel viaggio verso il saluto finale dei Beatles.

Paul e Ringo hanno davvero lavorato in studio con John e George, oggi come allora. Il risultato è Now And Then dei Beatles, che oggi lanciano l’ultimo singolo in assoluto. Sul lato A troviamo sia Love Me Do che Now And Then, la prima e ultima traccia del loro passaggio sulla Terra. Ancora con la voce di John, ancora con il suo pianoforte e le chitarre di George. Ancora Paul al basso, ancora Ringo alla batteria. Ancora i Beatles, questa volta davvero per sempre.

Testo

[Verse 1]

I know it’s true

It’s all because of you

And if I make it through

It’s all because of you [Chorus]

And now and then (Ah-ah)

If we must start again (Ah-ah)

Well, we will know for sure

That I love you [Verse 2]

I don’t wanna lose you, oh no, no

Abuse you or confuse you

Oh no, no, sweet darlin’

But if you have to go (Go), away (Ah-ah-ah)

If you have to go, well you the reason [Chorus]

Now (Now) and then (And then)

I miss you (I miss you)

Oh, now (Now) and then (And then)

I want you to return to me

‘Til you return to me [Verse 3]

I know it’s true

It’s all because of you

And if you go away

I know you could never stay [Chorus]

Now (Now) and then (And then)

I miss you (I miss you)

Oh, now (Now) and then (And then)

I want you to return to me

Now (Now) and then (And then)

I miss you (I miss you)

Oh, now (Now) and then (And then)

I want you to return to me

Now (Now) and then (And then)

Traduzione

Io so che è vero,

è tutta colpa tua.

E se ce la faccio

è per causa tua. E di tanto in tanto

se dovessimo ricominciare

bene, abbiamo la certezza

che ti amo. Non voglio perderti, oh no

approfittare di te né confonderti

oh no, dolce tesoro

ma se devi andare

se devi andare, be’ non credi in noi Di tanto in tanto

mi manchi

oh, di tanto in tanto

voglio che torni da me

fino a quando non tornerai da me So che è vero

È tutto a causa tua

E se te ne vai

So che non potresti mai restare Di tanto in tanto

mi manchi

oh, di tanto in tanto

voglio che torni da me

Di tanto in tanto

mi manchi

oh, di tanto in tanto

voglio che torni da me

