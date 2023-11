C’è un’interessante novità per la riproduzione dei video WhatsApp appena scovata in beta da WABetaInfo. Sempre più utenti visualizzano filmati attraverso l’applicazione di messaggistica. Proprio per questo motivo, gli sviluppatori hanno pensato ad un sistema nuovo di zecca per riprodurre i contenuti più velocemente o secondo le proprie esigenze, con un semplice doppio tap.

Per i beta tester, l’update appena introdotta è presente nella versione firmware per gli Android siglata come la 2.23.24.6. Di che cosa si tratta più nello specifico? Con un semplice doppio tap sulla parte destra della clip in riproduzione, il filmato andrà un po’ avanti. Al contrario, eseguendo la stessa operazione sulla parte sinistra, si andrà un po’ indietro. Saranno esattamente dei blocchi di 10 secondi, in avanti o indietro, quelli che saranno riprodotti poi dal player.

Certo è che non siamo al cospetto di una funzione proprio fondamentale per gli utenti che utilizzano WhatsApp, eppure si tratta di un’opzione utile per chiunque visualizza filmati attraverso il servizio. Andare avanti e indietro nella riproduzione di un filmato, scorrendo la barra del player poteva essere finora un’esperienza non del tutto precisa, visti i variegati tentativi necessari per ottenere un punto esatto della clip appunto. Ora, con i blocchi da 10 secondi già menzionati, tutto dovrebbe essere più semplice e funzionale.

La novità per la riproduzione video su WhatsApp è stata appena visualizzata nella beta degli Android e dunque tutti i beta tester che lo vorranno potranno testarla fin da subito. Per il programma sperimentale pensato per gli iPhone non è stata certificata ancora la stessa implementazione, ma questa certamente non mancherò di arrivare, anche se in tempi ancora non noti. Tanto più, per il rilascio definitivo per tutti di quanto scovato oggi non è dato sapere cosa c’è in serbo: di certo, potrebbero essere necessarie parecchie settimane prima della distribuzione.

