Arrivano ulteriori segnali, in queste ore, per i tanti utenti ancora oggi in possesso di un Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che da questa mattina la terza beta inerente l’aggiornamento con One UI 6.0 e Android 14 è stata estesa in altri Paesi. Dunque, dopo gli Stati Uniti e la Corea, come anticipato ad inizio settimana con un altro articolo, oggi 2 novembre dobbiamo aggiungere all’elenco anche l’India. Non si tratta di una banale estensione geografica, alla luce di alcuni dettagli extra che possiamo prendere in esame stando alle notizie trapelate questo giovedì qui in Europa.

Riscontri aggiuntivi sul Samsung Galaxy S22 con la terza beta di One UI 6.0 e Android 14

Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, secondo cui la la terza beta di One UI 6.0 e Android 14 per il Samsung Galaxy S22 merita più attenzione di quanto ci si potesse aspettare. In primo luogo, i modelli in questione saranno i primi al mondo a ricevere la patch di novembre tra quelli prodotti dal colosso coreano. Nulla di rivoluzionario, ma un plus comunque apprezzabile per il pubblico. Già, perché la versione firmware S90xEXXU7ZWJO a quanto pare ha una dimensione di download piuttosto grande, che arriva a circa 1 GB.

Quali migliorie sono previste per il Samsung Galaxy S22 con questa beta? Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, il nuovo aggiornamento beta dovrebbe garantire una migliore stabilità della fotocamera, migliori prestazioni di completamento automatico del Samsung Pass ed una migliore stabilità del software. Oltre a questo, dovremmo andare incontro anche a meno arresti anomali delle app.

Insomma, ci sono diverse buone ragioni per aspettarsi migliorie sensibili dedicate a questa serie. Staremo a vedere quali saranno i primi feedback da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S22 nei prossimi giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com