La serie Samsung Galaxy S23, rilasciata all’inizio di quest’anno, è alimentata esclusivamente dal chip Snapdragon 8 Gen. 2 “for Galaxy”. A differenza degli anni precedenti, il colosso di Seul non ha diviso il suo flagship del 2023 tra i mercati Qualcomm ed Exynos. L’azienda asiatica non ha rilasciato un chip Exynos di fascia alta per il 2023 e ha deciso di dedicare più tempo allo sviluppo del prossimo SoC Exynos 2400.

Come riportato da “SamMobile“, adesso, se rimanesse qualche dubbio sul fatto che il produttore sudcoreano, tornerà ad una duplice strategia di chip per i suoi telefoni di punta nel 2024, il CEO di Qualcomm ha appena confermato che lo farà. La scorsa settimana, il colosso di Seul ha rivelato che l’ultimo chip Snapdragon 8 Gen. 3 di Qualcomm alimenterà la nuova tecnologia fotografica ISOCELL Zoom Anyplace del Samsung Galaxy S24. Tuttavia, non è stato menzionato il chip Exynos 2400 nello stesso contesto, almeno fino a ieri, mercoledì 1 novembre, quando il CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha tenuto una riunione dopo aver annunciato gli utili per il quarto trimestre fiscale. Durante la conferenza, il CEO di Qualcomm non solo ha confermato che il prossimo fiore all’occhiello di Samsung adotterà ancora una volta una strategia a due chip, ma che Qualcomm dovrebbe avere una quota di maggioranza.

Molti rapporti indicano che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà alimentato esclusivamente dal SoC Snapdragon 8 Gen. 3 “for Galaxy”, indipendentemente dal mercato. I modelli Samsung Galaxy S24 e S24+ saranno quelli che utilizzeranno sia le soluzioni Exynos che Qualcomm. I mercati internazionali dovrebbero ottenere Exynos, mentre alcune regioni selezionate dovrebbero beneficiare della soluzione di Qualcomm. Questa nuova strategia potrebbe spiegare perché Qualcomm è apparentemente sicura di avere la quota di maggioranza della line-up. Il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere il modello più venduto dei tre, a giudicare dalle prestazioni dei precedenti flagship Galaxy S (e forse ancora di più se sarà l’unica variante a vantare la soluzione Snapdragon in mercati che altrimenti offrono la configurazione Exynos 2400).

